Sala Consilina, arresti per droga e violenza: pusher e aggressore finiscono in manette

I carabinieri della Compagnia valdianese, sotto la guida del capitano Veronica Pastori, proseguono con i controlli sul territorio e, durante un’operazione a Sala Consilina, hanno effettuato due arresti: uno per spaccio di droga e l’altro per l’esecuzione di un’ordinanza di arresto, emessa dalla Procura, nei confronti di un uomo già noto alle forze dell’ordine, accusato di aver minacciato con un cacciavite un’altra persona in un bar del paese.

I fatti

Per quanto riguarda l’arresto legato allo spaccio, un 35enne è stato trovato in possesso di hashish e marijuana pronti per la vendita. I carabinieri del Nucleo Operativo, comandati dal capitano Martino Galgano, hanno effettuato una perquisizione domiciliare, durante la quale sono stati rinvenuti circa 280 grammi di droga e materiale per il confezionamento. Il pusher è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida da parte del Tribunale di Lagonegro.