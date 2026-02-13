Sala Consilina: a San Valentino screening cardiovascolare gratuito, ecco come aderire

In occasione di San Valentino, il Lions Club Sala Consilina – Vallo di Diano, in collaborazione con il Distretto 72 dell’ASL Salerno, promuove una mattinata dedicata alla salute del cuore con uno screening gratuito per la prevenzione cardiovascolare.

La giornata

L’iniziativa si terrà sabato 14 febbraio 2026, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso il Poliambulatorio ASL di Sala Consilina, in via Gramsci (di fronte al campo sportivo).

Ecco a chi è rivolto

Lo screening è rivolto in particolare a uomini over 60 e donne in post-menopausa, categorie maggiormente esposte al rischio cardiovascolare. Durante la mattinata sarà possibile effettuare gratuitamente: misurazione della pressione arteriosa, saturazione di ossigeno, glicemia capillare, controllo del colesterolo totale, HDL e LDL, trigliceridi, oltre alla registrazione dell’ECG con valutazione del rischio cardiovascolare globale e consulenza medica personalizzata.

Ad effettuare lo screenig saranno il cardiologo Dott. Antonio Lopizzo, la Dott.ssa Antonella Paglia, dirigente medico UOC Cardiologia/UTIC dell’ospedale di Polla, la Dott.ssa R. Braiotta, il Dott. Raffaele La Regina e la Dott.ssa Daniela Ene.