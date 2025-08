“Sacco nel mondo”: emozione e identità nell’incontro con gli emigrati sacchesi nella sala consiliare

In un clima di festa per la ricorrenza della Madonna degli Angeli, la comunità di Sacco ha vissuto un momento intenso e simbolico con l’incontro ufficiale tra l’Amministrazione comunale e i sacchesi emigrati in Italia e nel mondo. L’iniziativa, voluta fortemente dal sindaco Franco Latempa, si è tenuta nell’aula consiliare del Comune, alla presenza della giunta, di numerosi cittadini e dell’ex presidente dell’associazione “Sacchesi d’America” Pasquale Masullo.

Le dichiarazioni

Un appuntamento che sancisce la continuità di un legame mai interrotto, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità anche per chi, pur vivendo lontano, porta con sé l’identità sacchese. “Sacco è una comunità estesa nel mondo – ha dichiarato il sindaco Latempa – e non esistono emigrati, ma cittadini che portano ovunque il nostro DNA culturale, umano e storico”.

L’incontro, che si inserisce in un percorso già avviato negli anni precedenti alla pandemia, è stato pensato per ufficializzare e valorizzare un sentimento che si rinnova ogni giorno nelle piazze, nei saluti, negli abbracci tra chi torna e chi resta.

Gli interventi

Tra gli interventi molto incisivi anche quello del giornalista Pietro Petraglia, sacchese doc e che vive a Niteroi in Brasile. Petraglia è presidente del Gruppo Editoriale nonché fondatore della rivista “Comunità Italiana”, che continua a mantenere vivo il legame con i tanti italiani i quali hanno scelto il Brasile. All’evento hanno preso parte anche il vicesindaco di Sacco Emilia Polito ed i consiglieri Francesco Monaco, Fernando Marino, Angela Di Candia, Raimondo Tedesco ed Antonio Masullo. Grande attesa ora per il prossimo appuntamento: il 3 agosto, in programma una videochiamata con l’attuale presidente dell’associazione “Sacchesi d’America”, Mario Saggese, per rafforzare il ponte tra Sacco e le sue radici oltreoceano.

“L’identità non si misura solo nei luoghi fisici – ha concluso Latempa – ma nella memoria, nel cuore e nella volontà di continuare a sentirsi parte attiva di una storia comune. E oggi Sacco dimostra ancora una volta di essere una comunità viva, globale, unita dal filo invisibile dell’appartenenza”.