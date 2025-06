Sacco: locazione di un immobile per la gestione della casa albergo per anziani, c’è l’avviso pubblico

Il Comune di Sacco, guidato dal sindaco Franco La Tempa, ha pubblicato un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la locazione di un immobile adibito a casa albergo per anziani in loc. Olmo finalizzata all’accoglienza per la terza età.

Le informazioni utili

L’avviso ha per oggetto la locazione per la gestione globale della Casa Albergo, sita in loc. Olmo, per n. 12 anziani parzialmente o non autosufficienti; la durata del contratto è di sei anni. L’importo complessivo a base d’asta è di €. 21.600,00 (annuo) soggetto a rialzo, oltre IVA se dovuta (pari a € 1.800,00 mensili x 12 x 6anni) e l’importo complessivo per anni 6 pari ad € 129.600,00.

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando il modulo”AIlegato A” allegato all’avviso consultabile sul sito istituzionale dell’Ente, debitamente compilato, sottoscritto dal legale rappresentante e corredato dalla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Le domande dovranno essere caricate sulla piattaforma Asmecomm, perentoriamente, entro e non oltre, le ore 24:00 del giorno 30-06-20025.