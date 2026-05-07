Attualità

Rutino in festa per San Michele Arcangelo: scelto il nuovo Angelo per il tradizionale Volo

Domenica 10 maggio torna a Rutino il suggestivo Volo dell'Angelo. Ecco la storia della tradizione e il nome del bambino scelto per la Sacra Rappresentazione

Roberta Foccillo
Rutino, Angelo San Michele

Il Cilento si appresta a vivere uno dei suoi momenti più suggestivi e carichi di emozione. Come ogni seconda domenica di maggio, Rutino si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per il tradizionale “Volo dell’Angelo”, una sacra rappresentazione che fonde fede, storia e spettacolo in un rito collettivo che affonda le proprie radici nei secoli. Quest’anno, l’appuntamento è fissato per domenica 10 maggio.

Pasquale Marino sarà l’Angelo

Uno dei momenti più intensi e partecipati dall’intera comunità rutinese si è svolto, ieri, come da consuetudine, il mercoledì precedente la festività. In questa occasione è stato ufficializzato il nome del bambino che avrà l’onore di vestire i panni dell’Arcangelo. Per l’edizione 2026, il protagonista sarà Pasquale Marino, figlio di Vincenzo e Adele Di Luccio.

L’annuncio ha suscitato una profonda commozione tra i presenti, culminata in un gesto dal forte valore simbolico: l’abbraccio tra l’angelo dello scorso anno, Carlo Volpe, e il piccolo Pasquale. Questo passaggio di testimone sottolinea la purezza e la fraternità che caratterizzano una tradizione tramandata di generazione in generazione, colorando l’evento di un’emozione autentica che coinvolge tutte le famiglie del luogo.

Un copione immutato: la lotta tra il Bene e il Male

La struttura della rappresentazione segue un rituale rigoroso che non ha subito variazioni nel tempo. Un bambino, sostenuto da una carrucola e sospeso nel vuoto grazie a una robusta corda tesa tra due strutture, scivola nel cielo della piazza antistante la chiesa madre. Durante il tragitto, l’Angelo recita versi solenni tratti da un testo antico. Secondo la leggenda locale, il dialogo tra l’Angelo e il Diavolo fu redatto secoli fa da un cittadino di Rutino e le copie originali sono tuttora custodite come vere e proprie reliquie.

L’azione scenica ha inizio alle ore 13:00 circa, quando l’Angelo si sofferma sopra un palco allestito in piazza, dal quale emergono le figure dei Diavoli. La narrazione si articola in fasi precise: la prima parte si chiude con la ritirata delle forze maligne negli Inferi, preludio al trionfo finale dell’Arcangelo. Armato di spada, il Bene sconfigge definitivamente il Male e risale verso il Cielo tra il fragore degli applausi e i canti dei fedeli.

Un patrimonio di identità e devozione

La festa di San Michele e il Volo dell’Angelo non sono soltanto un evento religioso, ma rappresentano l’anima stessa di Rutino. È un’occasione unica per visitatori e residenti di immergersi nella storia locale, celebrando un’identità culturale che rimane salda nonostante il passare dei secoli.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.