Piana del Sele

RSU CISL di Eboli: “inaccettabile scaricare sui funzionari i ritardi del bilancio”

La nota è a firma di Francesco Mandia e Cosimo Sparano

Antonio Elia
Municipio Eboli

La RSU della CISL Funzione Pubblica del Comune di Eboli interviene con una presa di posizione netta sulla vicenda relativa alla predisposizione del bilancio di previsione. In un comunicato firmato dai rappresentanti sindacali Francesco Mandia e Cosimo Sparano, viene espressa: “forte preoccupazione per il contenuto e il metodo della nota inviata dal sindaco e dall’assessore al bilancio riguardo al rispetto dei tempi per la redazione dei documenti contabili”.

La nota

Secondo la RSU CISL FP, nella comunicazione dell’amministrazione si: “attribuirebbe in modo generalizzato ai capi area la responsabilità dei ritardi nella predisposizione degli atti necessari all’approvazione del bilancio, arrivando perfino a prospettare possibili sostituzioni dei responsabili e segnalazioni al Nucleo di Valutazione”. Una ricostruzione che il sindacato respinge con “decisione”. Nel documento si sottolinea infatti che le:” responsabilità non possono essere scaricate sui funzionari e sui dipendenti comunali, poiché il ritardo sarebbe legato anche a dinamiche politico-amministrative e alle condizioni organizzative in cui gli uffici si sono trovati ad operare negli ultimi mesi”.

Iter complesso

In particolare viene ricordata la fase: “complessa attraversata dall’ente, caratterizzata da un riassetto delle deleghe e da ritardi nell’adozione di atti di indirizzo fondamentali per la programmazione delle attività contabili”. Nonostante questo contesto, secondo la RSU:” i capi area e il personale comunale avrebbero continuato a lavorare con senso di responsabilità e professionalità, spesso in condizioni difficili e con continui cambiamenti di indirizzo”.

Il sindacato parla quindi di un tentativo “ingiusto e inaccettabile” di attribuire in modo sommario agli uffici: “responsabilità che non possono essere ricondotte esclusivamente all’azione tecnica dei funzionari. I dipendenti del Comune di Eboli – si legge nel comunicato – non possono diventare il bersaglio di dinamiche che appartengono alla sfera politica e amministrativa”.

Solidarietà ai capi area

La RSU CISL FP esprime infine: “solidarietà ai capi area e a tutto il personale dell’ente, invitando l’amministrazione comunale a ristabilire un clima di collaborazione istituzionale e a evitare comunicazioni che possano delegittimare il lavoro degli uffici”. I rappresentanti sindacali si riservano inoltre di: “intraprendere eventuali iniziative sindacali a tutela dei lavoratori e della dignità professionale dei funzionari del Comune di Eboli”.

