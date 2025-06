Roscigno, via IV Novembre si rifà il look: inaugurati, questa mattina, importanti lavori per il nuovo arredo urbano

Taglio del nastro questa mattina a Roscigno per via IV Novembre. Una delle strade principali interessata, recentemente, da importanti lavori di rifacimento della rete idrica e fognaria, da interventi di messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico e dalla realizzazione di un nuovo arredo urbano.

L’intervento

Un intervento complesso e significativo, che, come ha fatto sapere il sindaco Pino Palmieri alla comunità, ridona ai cittadini una via completamente riqualificata, più sicura, più moderna e più decorosa, a beneficio del tessuto urbano nel suo complesso.

La cerimonia di inaugurazione

L’inaugurazione si è tenuta alla presenza dell’amministrazione comunale, dei tecnici che hanno collaborato al progetto e ai lavori, dei rappresentanti dell’impresa esecutrice, del presidente della Fondazione Monte Pruno, Michele Albanese e di tanti cittadini soddisfatti per la nuova opera.