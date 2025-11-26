Roscigno punta sullo sport: via libera al progetto di rigenerazione del Tiro a Volo S. Itoro

La Giunta comunale di Roscigno ha approvato il progetto esecutivo per la rigenerazione dell’impianto di tiro a volo in località S. Itoro, un intervento destinato a ridare nuova vita a una delle strutture sportive più caratteristiche del territorio.

L’opera, dal valore complessivo di oltre mezzo milione di euro, è finanziata in gran parte attraverso le risorse dell’Accordo per la Coesione e completata da una quota di cofinanziamento comunale.

Il progetto

Il progetto, predisposto dall’Ufficio Tecnico comunale, prevede una serie di interventi mirati a rendere l’impianto più moderno, sicuro e funzionale.

Oltre al rifacimento delle aree di tiro, sono previsti il miglioramento delle strutture di accoglienza, la sistemazione delle torri operative e la realizzazione di percorsi più efficienti per atleti e visitatori.

Gli elaborati tecnici definiscono nel dettaglio ogni fase dei lavori, dal cronoprogramma al piano di manutenzione, garantendo una visione completa dell’intervento.

L’opera

Determinante, per l’avvio dell’opera, il percorso di autorizzazioni già completato: dalla valutazione paesaggistica al nulla osta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, fino al parere favorevole della Federazione Italiana Tiro al Volo.

Tutti i passaggi sono stati accompagnati dalla validazione tecnica che certifica la rispondenza del progetto agli standard richiesti.

La Giunta ha sottolineato come l’intervento rappresenti un tassello importante nella strategia di valorizzazione del patrimonio sportivo locale.

L’impianto rinnovato diventerà un punto di riferimento non solo per gli appassionati, ma anche per chi vede nello sport un’occasione di inclusione e crescita collettiva.