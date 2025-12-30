Roscigno guarda al futuro: pronti 10 mln di euro per la rivoluzione urbana del 2026

Un investimento massiccio che sfiora i 10 milioni di euro per ridisegnare il futuro di Roscigno attraverso sostenibilità, turismo e digitalizzazione. È questo il cuore del nuovo programma di interventi presentato ieri sera, nell’aula consiliare del comune di Roscigno dall’Amministrazione Pino Palmieri, e che vedrà l’apertura di numerosi cantieri nel corso del 2026.

Il quadro economico complessivo ammonta esattamente a 9.815.109,99 €. Si tratta di una cifra imponente, finanziata attraverso una sapiente combinazione di fondi PNRR, incentivi GSE (Conto Termico 2.0), contributi ministeriali e il supporto di enti territoriali come il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e la BCC di Monte Pruno.

Gli interventi

L’intervento più significativo riguarda la riqualificazione dell’edificio scolastico di via Papa Luciani. Con un investimento di 1.299.325,20 €, il plesso diventerà un edificio a energia quasi zero (nZEB). Grazie ai fondi del programma “Scuola Viva in Cantiere” e al Conto Termico 2.0, l’edificio garantirà una drastica riduzione dei consumi energetici, maggiore comfort per gli studenti e una riduzione delle emissioni climalteranti, allineandosi alle più stringenti direttive europee.

Roscigno Vecchia, inoltre, si prepara a diventare una meta d’eccellenza per il turismo sostenibile. È stata annunciata la realizzazione di un’Area di Sosta Attrezzata per Camper e di un chiosco turistico in via XX Settembre. Il progetto, dal valore di 175.000 €, mira a favorire forme di “turismo lento” ed eco-sostenibile, migliorando l’accoglienza e valorizzando il patrimonio storico e paesaggistico del borgo.



Non solo, però, cemento ed infrastrutture fisiche: il progetto Urbis Data (finanziato con residui PNRR per circa 46.000 €) porterà una vera rivoluzione digitale. Dal monitoraggio del territorio in tempo reale alla trasparenza amministrativa, fino al supporto ai servizi di emergenza del 118, Roscigno punta a diventare un comune tecnologicamente all’avanguardia.

Il quadro economico



* Caserma Vigili del Fuoco: 4.309.333,00 €

* Bonifica Discarica: 2.049.186,28 €

* Scuola Arte e Mestieri: 785.000,00 €

* Impianto Tiro a Volo: 516.581,66 €

* Raccolta Differenziata: 329.517,92 €

* Mensa Scolastica: 275.279,21 €

* Sistema di Telecamere di sicurezza: 29.702,40 €



Al termine della presentazione, l’Amministrazione ha voluto esprimere un sentito ringraziamento ai professionisti e ai consulenti esterni che hanno collaborato alla progettazione, citando tra gli altri l’Architetto Monti, gli Ingegneri Borghese, Pepe, D’Angelo, Scapillati, Maiale ed il Dottor Oliviero.

“Con questo piano di interventi,” concludono l’Amministrazione comunale di Roscigno ed il sindaco Pino Palmieri, “Roscigno non solo migliora la qualità della vita dei suoi residenti, ma si candida a diventare un polo di attrazione turistica e un modello di sostenibilità per tutto il Cilento.