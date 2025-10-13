Roscigno digitalizza la sanità, nasce “Urbis Data”: ecco il progetto pilota con l’Asl Salerno

“Urbis Data”, una piattaforma tecnologica di nuova generazione pensata per integrare dati sanitari, anagrafici e urbanistici in un unico sistema digitale sicuro, accessibile e trasparente

A cura di Comunicato Stampa
Sosto e Palmieri

Roscigno si candida a diventare un laboratorio d’innovazione nel cuore del Cilento. Con la firma ufficiale del protocollo d’intesa tra il Comune e l’ASL di Salerno, è partito il progetto “Urbis Data”, una piattaforma tecnologica di nuova generazione pensata per integrare dati sanitari, anagrafici e urbanistici in un unico sistema digitale sicuro, accessibile e trasparente.

Il progetto

L’iniziativa, promossa dal sindaco Pino Palmieri e dal direttore generale dell’ASL di Salerno Gennaro Sosto, rappresenta un modello pionieristico di sanità digitale e gestione intelligente del territorio, capace di coniugare innovazione, sicurezza dei dati e servizi al cittadino. Il cuore del progetto è un sistema di QR code associati ai numeri civici delle abitazioni. Attraverso questi codici, gli operatori sanitari accreditati potranno accedere, tramite autenticazione a due fattori, a informazioni cliniche essenziali – come referti, prescrizioni e dati salvavita – dei cittadini domiciliati, garantendo al contempo massima tutela della privacy e tracciabilità degli accessi secondo le normative europee (GDPR).

Ecco cos’è Urbis Data

Ma “Urbis Data” non è solo sanità. La piattaforma, infatti, permette anche di aggregare e correlare dati anagrafici, urbanistici e catastali, offrendo alle amministrazioni una visione integrata e aggiornata del territorio comunale. Uno strumento che consente di migliorare la gestione dei servizi, ottimizzare la riscossione dei tributi, monitorare in tempo reale il territorio e accrescere la trasparenza amministrativa.

Il Comune di Roscigno si occuperà della diffusione del sistema e delle attività di informazione ai cittadini, mentre l’ASL di Salerno curerà la formazione e l’accreditamento del personale sanitario, garantendo assistenza tecnica e operativa.

Le dichiarazioni

«Urbis Data rappresenta una svolta per i piccoli centri – ha dichiarato il sindaco Pino Palmieri – perché consente di unire tecnologia e servizi pubblici, migliorando la qualità della vita dei cittadini e offrendo risposte rapide in situazioni d’emergenza. È la dimostrazione che anche i Comuni più piccoli possono essere protagonisti della trasformazione digitale». Il protocollo non comporta oneri economici per le parti, ma pone le basi per una collaborazione strategica tra enti locali e sanità pubblica, con l’obiettivo di replicare il modello in altri Comuni della provincia di Salerno.

“Urbis Data” è quindi molto più di un progetto informatico: è una nuova infrastruttura civica, capace di rendere il Comune di Roscigno un punto di riferimento per la digitalizzazione pubblica, dove tecnologia, salute e cittadinanza attiva si incontrano per costruire la comunità del futuro.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Eccellenza, i gol del weekend: emozioni del derby della Piana del Sele, affonda il Santa Maria

Finisce senza reti il match della Gelbison, unica cilentana impegnata in Serie…

Roberto Fico

Roberto Fico lancia la sua lista civica: c’è anche Vincenzo Speranza, ex sindaco di Laurito

Roberto Fico lancia la lista civica "Roberto Fico Presidente" per le elezioni…

Carabinieri Agropoli

Agropoli, rubava zaino sulla spiaggia del lungomare: arrestato 49enne

Durante un servizio di controllo, i militari hanno sorpreso l'arrestato nel momento…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.