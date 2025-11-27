Roscigno, cani intrappolati nel fiume: salvati dai Vigili del Fuoco. L’emozionante addio del Capo Reparto Altamura

Una storia a lieto fine che intreccia la professionalità dei soccorritori con un momento di profonda emozione umana. Questa mattina, in località San Felice di Roscigno, i Vigili del Fuoco si sono resi protagonisti di un complesso intervento per portare in salvo due cani da caccia precipitati nel fiume Sammaro.

L’allarme e le operazioni di recupero

La chiamata ai soccorsi è arrivata direttamente dal proprietario degli animali, allarmato dopo aver visto i propri cani scivolare all’interno della gola del fiume e impossibilitati a risalire. La zona, nota per essere particolarmente impervia, ha richiesto l’impiego di risorse specializzate.

Sul posto sono intervenute prontamente le squadre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, supportate dagli specialisti del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) provenienti dal Comando Provinciale di Salerno.

Condizioni meteo avverse

L’operazione si è rivelata tutt’altro che semplice. I caschi rossi hanno dovuto operare in condizioni meteorologiche proibitive, che hanno reso ancora più insidiose le manovre di avvicinamento.

Gli specialisti si sono calati nell’area scoscesa e, non senza difficoltà, sono riusciti a raggiungere i due animali.

Una volta imbragati e messi in sicurezza, i due cagnolini sono stati riportati in superficie. Sebbene visibilmente infreddoliti e spaventati, i due animali sono stati riconsegnati al proprietario in discrete condizioni di salute.

Un addio speciale alla divisa

A coordinare le delicate fasi del salvataggio sono stati i Capi Reparto Alessandro Morello e Alfredo Altamura. Per quest’ultimo, l’intervento di oggi assume un significato particolare: si è trattato infatti dell’ultimo turno di servizio operativo.

Dopo una lunga carriera al servizio della comunità, il Capo Reparto Altamura ha concluso il suo percorso professionale con un ultimo, riuscito salvataggio, prima di iniziare ufficialmente da domani il suo periodo di meritata pensione. Un finale di carriera che testimonia, ancora una volta, la dedizione del Corpo fino all’ultimo istante di servizio.