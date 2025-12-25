Roccadaspide, via libera al nuovo municipio: un’opera da 3 milioni tra innovazione e sostenibilità

La città di Roccadaspide si appresta a cambiare volto con un intervento urbanistico di grande portata. La Giunta Comunale ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per la demolizione e la ricostruzione “in situ” dell’edificio pubblico di via Giuliani, attuale sede del municipio.

L’operazione, dal valore complessivo di oltre 2,9 milioni di euro, nasce dalla necessità di superare i limiti strutturali di un immobile risalente agli anni ’30. Le verifiche preliminari hanno infatti confermato che un semplice restauro non sarebbe stato né tecnicamente né economicamente vantaggioso, spingendo l’amministrazione verso una ricostruzione integrale capace di garantire i più moderni standard di sicurezza e funzionalità.

Efficienza energetica e finanziamenti

Il cuore del progetto risiede nella sostenibilità ambientale. L’intervento sarà finanziato quasi interamente tramite l’accesso al Conto Termico 3.0, un meccanismo di incentivazione gestito dal GSE per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici.

Nello specifico, il quadro economico prevede una quota di circa 2,6 milioni coperta dai fondi del Conto Termico e la parte restante a carico del bilancio comunale.

Grazie alla popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti, il Comune di Roccadaspide può beneficiare di queste agevolazioni che mirano a trasformare le vecchie strutture in edifici a energia quasi zero (nZEB), riducendo drasticamente le emissioni e i costi di gestione per la collettività.

Sicurezza e modernità per i cittadini

Oltre al risparmio energetico, la nuova “Casa Comunale” punterà a una totale valorizzazione architettonica e, soprattutto, all’adeguamento sismico completo.

L’opera sarà ora inserita nel Programma Triennale dei lavori pubblici dell’Ente, segnando l’inizio di un percorso che doterà Roccadaspide di una sede istituzionale moderna, sicura e all’avanguardia.