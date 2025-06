Roccadaspide, mozione di Direzione Futura: riconoscimento della Palestina all’ordine del giorno

Il gruppo consiliare di minoranza Direzione Futura di Roccadaspide ha formalmente richiesto l’inserimento della propria mozione sul riconoscimento dello Stato di Palestina nel prossimo Consiglio Comunale. La richiesta è stata indirizzata direttamente al Presidente del Consiglio e al Sindaco della città.

I punti chiave della richiesta

La mozione presentata da Direzione Futura articola una serie di richieste precise. Si chiede di riconoscere lo Stato di Palestina “a tutti gli effetti […] come entità sovrana, nei confini precedenti all’occupazione del 1967 e con Gerusalemme capitale condivisa”. L’iniziativa non si limita al contesto locale, ma mira a un’azione più ampia. Si propone infatti di “lavorare affinché altrettanto venga fatto anche presso il Parlamento Europeo” e di “agire in sede Onu per un immediato riconoscimento dello Stato di Palestina come membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, per permettere alla Palestina e a Israele di negoziare direttamente in condizioni di pari autorevolezza, legittimità e piena sovranità”. Un ulteriore punto cruciale è l’impegno a “impiegare tutti gli strumenti politici, diplomatici e di diritto Internazionale per fermare la colonizzazione e l’annessione dei Territori Occupati Palestinesi”.

Invito alle associazioni

Oltre all’iter consiliare, Direzione Futura ha esteso un invito aperto “anche a tutte le associazioni della città, sensibili alla proposta del riconoscimento dello Stato della Palestina, a partecipare”. Parallelamente, è stata richiesta al Presidente del Consiglio la massima diffusione dell’iniziativa, inclusa la trasmissione degli atti al Presidente della Repubblica Italiana, ai Presidenti di Camera e Senato, al Consiglio dei Ministri e al Ministro degli Affari Esteri.