Impianto Sportivo Filomarino, Direzione Futura attacca: simbolo di degrado a Roccadaspide

Il gruppo di minoranza Direzione Futura ha lanciato un grido d’allarme riguardo alle condizioni in cui versa l’impianto sportivo Filomarino di Roccadaspide. La struttura, un tempo fiore all’occhiello della comunità, sarebbe ora un simbolo di degrado e abbandono, con gravi ripercussioni sulla sicurezza e sull’integrità dell’impianto stesso.

Accesso incontrollato e degrado

“L’accesso a tutti gli spazi dell’impianto è privo di controlli: chiunque può entrare e uscire liberamente, danneggiare gli arredi e occupare gli spazi. Poco meno di un anno fa, ad esempio, gli spogliatoi furono occupati abusivamente da una coppia, come riportato anche da vari siti”, accusano da Direzione Futura.

Progetti faraonici e dimenticanze quotidiane

Mentre l’amministrazione locale si vanta di grandi progetti e nuovi impianti sportivi, la manutenzione ordinaria delle strutture esistenti viene completamente trascurata, dicono dal gruppo politico: “Non basta approvare progetti da centinaia di migliaia di euro se poi la gestione quotidiana è assente!”, denunciano.

Richiesta di intervento urgente

Direzione Futura chiede un intervento immediato delle autorità competenti per evitare che l’impianto Filomarino venga definitivamente abbandonato. La struttura rappresenta un bene fondamentale per la comunità, soprattutto per i giovani e le famiglie.