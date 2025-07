Roccadaspide: manca poco al “Festival dell’Aspide”. Tre giorni di spettacoli in attesa del grande evento

Si terrà dall’8 al 10 agosto a Roccadaspide uno degli eventi più attesi dell’estate cilentana: il “Festival dell’Aspide”. Anche quest’anno grandi artisti come Bambole di Pezza, Murubutu, Dente e Joan Thiele animeranno l’evento con i loro concerti e tanti altri si alterneranno sui due palchi del Festival nelle tre sere.

Un ricco programma di eventi

Un evento completo che coinvolgerà tutto il corso di Roccadaspide con due palchi principali, artisti di strada, postazioni musicali lungo tutto il percorso ed enogastronomia con i piatti preparati esclusivamente con gli ingredienti principe della Dieta Mediterranea. Insomma ce ne sarà per tutti i gusti, in un’atmosfera magica e scenografica che richiamerà la tematica scelta per l’evento, ogni anno il Festival dell’Aspide si sviluppa intorno ad un filo conduttore che invita alla riflessione, quest’anno il tema sarà: parole, per sottolinearne il potere, il buon uso e l’importanza.

Tre giorni di spettacoli in attesa del grande evento

Ma non è tutto perché in attesa del grande evento Roccadaspide si animerà con “Aspettando il Festival dell’Aspide”: dal 4 al 6 agosto tre giorni di arte pura e cultura in piazza XX settembre con spettacoli di ogni genere. Lo hanno raccontato, nello speciale di InfoCilento, Francesco Salerno, social media manager dell’evento che ha invitato tutti a consultare le pagine online del Festival dell’Aspide, i ballerini Diego Pepe e Nancy Scarpa e Candida Gorga, dell’associazione “Eventi dell’Aspide”.

I tre ospiti non hanno mancato di ringraziare l’amministrazione di Roccadaspide, guidata dal sindaco Gabriele Iuliano, l’associazione “Eventi dell’Aspide” presieduta da Massimo Sabetta e il Direttore Artistico, Michele Lettieri. Impegno unanime e sinergico per rendere realtà un evento vastissimo che ogni anno si rivela pura magia.