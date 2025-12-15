Roccadaspide, luce di Betlemme e opere d’arte all’uncinetto per celebrare Santa Lucia

Emozioni a Roccadaspide nel giorno di Santa Lucia, gremita la Chiesa della Natività per la Messa dedicata ai bambini officiata dal parroco Don Gianluca Cariello, con la partecipazione di Don Cosimo Cerullo.

La giornata

Durante la celebrazione i presenti hanno vissuto e condiviso due importanti momenti: la donazione dell’opera d’arte realizzata dalle donne e volontarie che, nei giorni scorsi si sono riunite per il “Laboratorio di uncinetto comunitario” diretto da Maddalena Stoppiello, presidente dell’A.P.S. “Tu sei Favola” e l’arrivo della Luce di Betlemme portata dal Gruppo Scout Agesci di Roccadaspide presieduto da Francesco Bologna.

Tra fede e aggregazione

La realizzazione della Natività all’Uncinetto, in mostra presso la Chiesa Madre di Roccadaspide, ha unito tante persone che hanno potuto vivere momenti di sana aggregazione, durante il laboratorio sono state anche realizzate altre opere all’uncinetto che hanno arricchito le decorazioni luminose installate nel centro di Roccadaspide. Soddisfazione da parte del Sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano e del Parroco, Don Gianluca Cariello davanti a tanta collaborazione e unione segno di una comunità unita e coesa.