Roccadaspide, la RSA sarà presto realtà: affidati i lavori per un importo di 4 milioni di euro

Buone notizie per la RSA (Residenza Sanitaria Assistita) di Roccadaspide: i lavori, per un importo di 4milioni di euro, sono stati affidati. L’inizio dei lavori, aggiudicati dalla Società Di Maria Costruzioni di Napoli, è previsto entro poche settimane.

La struttura

La struttura sorgerà in un’area a monte dell’ospedale e quindi a pochi passi dal centro cittadino. La RSA si svilupperà su due livelli, più un seminterrato e si avvarrà di venti posti letto.

Roccadaspide avrà, così, la sua struttura para-ospedaliera che garantirà trattamenti di lunga assistenza, cura, recupero e mantenimento di persone non autosufficienti affette da patologie che richiedono continuità assistenziale, assistenza medica, infermieristica e riabilitativa a tempo pieno.

Le dichiarazioni

“E’ un risultato straordinario che ci permetterà di continuare ad offrire servizi ad un vasto territorio di cui Roccadaspide rappresenta l’ente capofila. La realizzazione della RSA ci consentirà, dunque, di continuare ad implementare tutti quei servizi che garantiamo sul piano sanitario e sul piano socio-sanitario offrendo un servizio centrale, la struttura sarà a disposizione di tutte le persone che ne avranno bisogno ed è doveroso ringraziare l’ASL Salerno e la Regione Campania per l’impegno profuso” ha detto, tra le altre cose, il sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano, ai microfoni di InfoCilento.

Grande entusiasmo

Grande entusiasmo è stato espresso anche da Girolamo Auricchio, vicesindaco di Roccadaspide e presidente dell’Ass. Aree Interne del Cilento: “Penso che si tratti della prima RSA pubblica della Regione Campania, a Roccadaspide sono stati realizzati anche il primo Ospedale di Comunità e la prima COT (Centrale Operativa Territoriale della Regione) sono realtà importanti, di cui abbiamo necessità nelle aree interne in cui la popolazione è composta principalmente da persone anziane. Ringrazio il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, l’assessore regionale Luca Cascone e il Direttore Generale dell’ASL Salerno, Gennaro Sosto che sta dimostrando grande attenzione verso le aree interne” ha affermato Auricchio.