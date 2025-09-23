Roccadaspide, incidente stradale in località Fonte. Donna trasportata in ospedale

Paura nel tardo pomeriggio di oggi in località Fonte di Roccadaspide per un incidente stradale.

La dinamica

Il sinistro è avvenuto in via Boccalupo dove i due veicoli si sono scontrati. Probabilmente, a causa del manto stradale reso scivoloso dalla pioggia, una delle due auto è finita, sbandando, sull’altra vettura per poi fermarsi ai margini di un terreno a bordo strada.

Le condizioni dei feriti

I due conducenti, una donna di 49 anni e un uomo di 70 anni della zona, non hanno riportato gravi ferite, tuttavia per la donna, a causa dei dolori lamentati, si è reso necessario il trasporto presso l’Ospedale di Roccadaspide con l’ambulanza del 118, prontamente allertata.

Ad effettuare i rilievi del caso la Polizia Municipale di Roccadaspide con il Maresciallo Elvira D’Angelo.