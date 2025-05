Roccadaspide: fondi in arrivo per interventi all’ impianto sportivo “Principe Filomarino”

Il Comune di Roccadaspide, guidato dal sindaco Gabriele Iuliano, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Completamento, adeguamento ed eliminazione barriere architettoniche impianto sportivo comunale “Principe Filomarino” nell’importo complessivo di Euro 1.293.761,88.

Gli interventi in programma

Il progetto prevede, principalmente interventi di rigenerazione e riqualificazione dell’impianto sportivo comunale Filomarino in località San Paolo del Comune di Roccadaspide. L’intervento programmato dal’Ente è stato ammesso a finanziamento di cui all’Avviso pubblico “Sport e Periferie” 2020.

Il bando

Il bando “Sport e Periferie”, promosso dal Dipartimento per lo Sport punta a favorire lo sviluppo e l’adeguamento di infrastrutture sportive e consentire l’inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali. ll progetto è finanziato per €. 700.000,00 dal Coni con il Fondo «Sport e Periferie 2020» e per €. 593.761,88 con fondi del bilancio comunale.

Tra le finalità degli interventi finanziabili dal bando la realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; la diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti e il completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale.