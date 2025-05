Ospedale di Comunità di Roccadaspide: incontro tra medici, distretto e piano di zona. Le interviste

Presso l’Aula Consiliare di Roccadaspide si è tenuto un importante incontro tra il direttore del Distretto Sanitario 69 Capaccio – Roccadaspide, Claudio Mondelli, il presidente delle Aree Interne del Cilento, nonché vicesindaco di Roccadaspide, Girolamo Auricchio, i sindaci dei comuni che fanno parte dell’Ambito S07 del Piano di Zona e la responsabile dell’Ufficio di Piano, Lucia Palumbo.

Focus dell’incontro

Tema dell’incontro le attività erogate dall’Ospedale di Comunità e le Botteghe della Comunità. A prendere parte alla giornata anche gli operatori dei servizi sociali e gli operatori sanitari oltre al dottore Luigi D’Amato, coordinatore dell’Aggregazione Funzionale dei Servizi Territoriali per l’Ospedale di Comunità per i comuni della Valle del Calore e al dottore Vincenzo Sica, coordinatore dell’Aggregazione Funzionale dei Servizi Territoriali per l’Ospedale di Comunità per l’area di Capaccio Paestum. Il direttore Mondelli ha aperto i lavori sottolineando che l’Ospedale di Comunità è una struttura sanitaria di ricovero della rete di assistenza territoriale e svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero e che eroga, pertanto, un servizio utile, ma differente rispetto a quelli erogati dalla struttura ospedaliera.

“Spesso si fa confusione perché l’Ospedale di Comunità sorge all’interno della struttura ospedaliera di Roccadaspide, ma questo è solo un caso, si tratta di un servizio sanitario ulteriore e differente destinato a persone che hanno bisogno di assistenza ventiquattro ore su ventiquattro, ma per patologie non acute” ha sottolineato Mondelli. Palumbo ha sottolineato l’importanza di fare rete con l’Ambito Sociale S07 affinché, tramite i tanti servizi attivi, gli operatori possano avere tutte le conoscenze utili per orientare le persone assistite qualora avessero bisogno delle prestazioni erogate tramite l’Ospedale di Comunità e le Botteghe della Comunità.

Positivo il bilancio, alla luce dell’apertura dell’ospedale di Comunità e delle Botteghe della Comunità, tracciato da Auricchio che ha annunciato, ai microfoni di InfoCilento, che tra pochi giorni si saprà anche quale sarà la ditta aggiudicataria dei lavori per la realizzazione della RSA di Roccadaspide.