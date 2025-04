Roccadaspide: focus sulla sicurezza stradale per gli studenti dell’IIS “Parmenide” | VIDEO

Le recenti notizie di cronaca arrivate da Roccadaspide riguardo agli incidenti stradali hanno scosso tutti i cittadini. La morte di Luca Minella e Samuel Auricchio, di venticinque e ventiquattro anni, strappati alla vita troppo presto in seguito al drammatico incidente stradale avvenuto sulla Strada Statale 166 degli Alburni pochi giorni fa rappresenta solo l’ennesima tragedia accaduta su quella strada, nel 2018 a perdere la vita altri due giovani di Roccadaspide, Vincenzo Pepe e Pasquale D’Agosto, gli incidenti, anche non mortali, non si contano più e le vittime, rientrate a far parte di un elenco lunghissimo, sono tante.

Focus all’Istituto Parmenide

Per sottolineare l’importanza della sicurezza stradale e sensibilizzare sul tema, ma anche per ricordare i loro amici scomparsi a causa di drammatici incidenti, i giovani studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Parmenide” di Roccadaspide, ieri, hanno deciso di destinare le ore della loro assemblea d’Istituto ad un focus sull’argomento.

Gli interventi

A partecipare all’importante incontro, tenutosi davanti a circa ottocento studenti, la dirigente scolastica, Rita Brenca, il Responsabile della Polizia Municipale di Roccadaspide, Giuseppe Miano e il delegato alla sicurezza del Comune di Roccadaspide, Franco D’Angelo. I lavori sono stati coordinati dagli studenti Emanuel Grimaldi, rappresentante d’Istituto e del Comitato Studentesco e Marco Pepe, segretario del Comitato Studentesco tanto attivo, fratello di Vincenzo Pepe, vittima della strada a soli 18 anni e tanto attivo sul tema.