Roccadaspide: fiaccolata per Luca Minella, morto a 25 anni in un incidente stradale

Un lungo e composto corteo ha attraversato, ieri sera, la Strada Statale 166 degli Alburni in località Fonte di Roccadaspide, su quella strada, nello scorso mese di marzo, persero la vita due giovani di Fonte in un tragico incidente stradale: Luca Minella, di venticinque anni e Samuel Auricchio di 24 anni.

La Fiaccolata

Ieri sera, gli amici e i familiari di Luca, hanno partecipato alla fiaccolata organizzata per ricordare il giovane, pieno di vita e amato da tutti. Tante le persone che hanno partecipato all’iniziativa uniti da una luce che parlava d’amore, di memoria e di speranza e dall’obiettivo comune di avere maggiore sicurezza sulle strade e di tenere i riflettori accesi sui pericoli che nasconde la SS 166 degli Alburni troppo spesso luogo di incidenti.

Il corteo

Il corteo è partito dalla cappelluccia di San Michele ed è arrivato sul luogo dell’incidente dove si è fermato per un momento di preghiera e ricordo per poi procedere verso la Chiesa di San Giuseppe dove Don Luigi Quaglia e Don Eros Mastrogiovanni hanno celebrato la Santa Messa.

“Il male non viene da Dio, ma Dio è capace di trasformare la morte in vita, ma per farlo ha bisogno di noi” ha detto Don Eros durante l’omelia invitando tutti a non perdere la speranza, ad avere quella forza data da Dio che permette anche di trasformare le tenebre in luce. Applausi, lanterne luminose da far volare fino al cielo e tanta commozione al termine della messa nel ricordo di un giovane sorridente che non sarà dimenticato.