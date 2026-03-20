Roccadaspide, Festival dell’Aspide 2026: Ditonellapiaga è la super ospite

Grandi nomi anche quest’anno per uno degli eventi più attesi dell’estate cilentana: il “Festival dell’Aspide” che si terrà a Roccadaspide dal 7 al 9 agosto 2026. Ad esibirsi in concerto gratuito, sul grande palco di Piazza Madonnina, Ditonellapiaga, data esclusiva in Campania. Gli organizzatori hanno svelato il nome da pochissimi minuti riscontrando già grande apprezzamento ed entusiasmo.

Il percorso dell’artista

Attiva nel campo musicale dal 2019, ha partecipato due volte al Festival di Sanremo posizionandosi al terzo posto con il brano Che fastidio! nell’edizione di quest’anno. Nella stessa edizione ha vinto la serata cover insieme a Tony Pitony ed è stata riconosciuta con il Premio “Giancarlo Bigazzi” per il miglior componimento musicale. Nel corso della carriera è stata inoltre premiata con una Targa Tenco, un Premio MEI e un Premio Roma Videoclip.

Il Festival dell’Aspide

Il Festival dell’Aspide è un festival culturale e musicale in cui non mancano artisti di strada, scenografie ad hoc, vastissima offerta enogastronomica con piatti ispirati rigorosamente ai prodotti della Dieta Mediterranea, un grande evento che si snoda lungo tutto il corso principale della Città. Due grandi palchi, dunque, in cui in si alterneranno in pochissimi giorni, grandi artisti come Roberto Colella, Tommaso Primo, Anastasio, Vacca & Inoki, Tonico & Morfuco, Eugenio Finardi e la lista è ancora in aggiornamento.

Lista degli ospiti in aggiornamento

Nei prossimi giorni saranno svelati nuovi nomi di certo tanto apprezzati dal pubblico. Migliaia, infatti, le persone che ogni anno raggiungono Roccadaspide per prendere parte all’evento dove tutti i concerti sono assolutamente gratuiti.

La novità 2026

La vera novità di quest’anno è che il grande Festival sarà preceduto da una settimana di eventi con spettacoli per tutti i gusti e per tutte le età. Tema dell’edizione 2026 del “Festival dell’Aspide” sarà “Tempo”: per l’evento ogni anno viene individuata e sviluppata una tematica culturale che possa ispirare le scenografie e offrire nuovi spunti di riflessione al pubblico.

Il “Festival dell’Aspide” è organizzato dal comune di Roccadaspide, guidato dal Sindaco Gabriele Iuliano, con la fattiva e totale collaborazione dell’Associazione “Eventi dell’Aspide” presieduta da Massimo Sabetta e con la storica Direzione Artistica di Michele Lettieri.

“Seguiteci, a breve sveleremo altre sorprese importanti” hanno fatto sapere gli organizzatori.