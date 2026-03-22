Roccadaspide: efficientamento energetico della Caserma dei Carabinieri

Il Comune di Roccadaspide, guidato dal sindaco Gabriele Iuliano, punta a lavori per l’efficientamento energetico dell’edificio pubblico adibito a Caserma dei Carabinieri, sito in Via G. Giuliani n° 106; l’edificio necessita di interventi finalizzati a garantire il miglioramento dell’efficienza energetica e sostenibilità ambientale.
Accesso al Conto Termico
Per sostenere i costi dell’operazione, la giunta guidata dal sindaco Gabriele Iuliano ha autorizzato la presentazione di una richiesta di contributo al G.S.E. (Gestore dei Servizi Energetici) attraverso il meccanismo del Conto Termico.
L’opportunità arriva dal al decreto 7 agosto 2025 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che riguarda «Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili», pubblicato in GU n.224 del 26-9-2025. L’intervento programmato dall’Ente, che prevede un costo complessivo di 519.979,34 euro, dovrà essere inserito nel programma triennale dei lavori pubblici.