Orria: efficientamento energetico degli edifici comunali

Il Comune di Orria punta ad una maggiore efficienza energetica negli impianti comunali. L’obiettivo dell’Ente è quello di eseguire interventi di efficientamento energetico su alcuni edifici comunali, sia per una riduzione nei consumi energetici, sia per una riduzione delle emissioni e l’incremento della quota di energia rinnovabile.

Gli edifici interessati

L’Amministrazione Comunale intende costituire un partenariato pubblico privato per la progettazione e l’esecuzione di interventi di efficientamento energetico su immobili regolarmente accatastati al Catasto Fabbricati di proprietà comunale.

In particolare sono stati individuati i seguenti immobili: edificio scolastico di Orria in Via Stella, edificio comunale di Orria in Largo San Felice, ex Mattatoio Orria in loc. Mafrone, struttura sportiva di Orria in loc. Santa Domenica, locali deposito Orria in Via Garibaldi, ex scuola media di Piano Vetrale in Via delle Regioni, Casa Paolo de Matteis in Piano Vetrale in Via Paoluccio della Madonnina, centro sociale in Piano Vetrale in Via delle Regioni e la struttura sportiva di Piano Vetrale in Via delle Regioni.

Accesso al Conto Termico

Per sostenere i costi dell’operazione, la giunta guidata dal sindaco Agostino Astore ha autorizzato la presentazione di una richiesta di contributo al G.S.E. (Gestore dei Servizi Energetici) attraverso il meccanismo del Conto Termico.