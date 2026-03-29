Attualità

Roccadaspide: Comune punta a potenziare il servizio di emergenza urgenza 118

L'Ente metterà a disposizione delle superfici da destinare a mezzi di soccorso e in particolare al servizio di elisoccorso

Antonio Pagano
Elisoccorso

Il Comune di Roccadaspide, guidato dal sindaco Gabriele Iuliano, in un’ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento della salute dei cittadini, intende potenziare il servizio di emergenza-urgenza territoriale 118.

Stretta convenzione con l’ASL Salerno

Attraverso la stipula di una convenzione con l’ASL Salerno per la gestione del diritto di superficie, l’Ente metterà a disposizione degli spazi da destinare a mezzi di soccorso e in particolare al servizio di elisoccorso.

Il Comune ha difatti manifestato la disponibilità ad ospitare sul proprio territorio una infrastruttura di elisuperficie finalizzata al servizio HEMS (Helicopter Emergency Medicai Service) diurno e notturno, nell’ambito della propria area di competenza. Il progetto della rete di elisuperfici prevede l’attivazione di un finanziamento europeo nell’ambito FERS 2021-2027 per il quale è richiesta l’acquisizione del diritto di superficie.

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