Nuove piazzole per l’eliambulanza in Cilento: Asl Salerno punta a velocizzare i soccorsi

Per velocizzare i soccorsi nelle aree interne l’Asl Salerno è al lavoro per l’identificazione di aree idonee all’atterraggio e al decollo dell’eliambulanza. Un’iniziativa posta in essere con il supporto della Regione Campania che ha avviato una interlocuzione con la Ge.S.A.C. Spa (Società Gestione Servizi Aeroporti Campani) al fine di potenziare la disponibilità di piazzole per l’atterraggio degli elicotteri.

Obiettivo: velocizzare i soccorsi

L’obiettivo è quello di realizzare eliporti attrezzati per il volo diurno e notturno da utilizzare per finalità sanitarie e per interventi per l’elisoccorso sul territorio provinciale.

Pertanto l’Asl ha chiesto alle Amministrazioni Comunali di poter considerare l’opportunità d’individuare e di mettere a disposizione dell’Asl aree idonee e spazi necessari all’attivazione di piazzole mobili da poter inserire nel piano aziendale d’implementazione dell’elisoccorso.

Priorità al Cilento

Un invito che il consigliere regionale Luca Cascone, ha esteso in particolare ai sindaci del Cilento.

«C’è la volontà di costruire venti piazzole in provincia di Salerno per consentire a elicotteri di raggiungere Cilento per emergenze importanti e per malati che devono raggiungere grandi ospedali», ha detto. Una iniziativa importante considerata la viabilità compromessa in molte aree.