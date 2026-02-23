Roccadaspide, centinaia di motociclisti per il I Trofeo Interregionale Triumph Racing

Più di duecento motociclisti, in uno spettacolo sportivo che ha attratto tanti appassionati, ieri a Roccadaspide, dove si è tenuto il I Trofeo Triumph Racing Salerno, il campionato Interregionale Campania – Basilicata, di moto da enduro. I motociclisti si sono radunati in Piazza XX Settembre per poi partire per la gara che li ha portati ad attraversare diverse aree rurali per poi ritornare in centro.

La gara

La gara del Campionato Interregionale Campania – Basilicata è stata autorizzata dalla Federazione Motociclisti Italiani, con il patrocinio del Comune di Roccadaspide e la collaborazione all’organizzazione sul territorio del MotoClub “I Cinghiali del Cilento” e del “Moto Club Salerno”, ha visto la partecipazione di moto da enduro, minienduro, endurosprint e maxienduro.

I piloti in gara hanno percorso 33 chilometri, attraversati in piena sicurezza e regalando un vero spettacolo agli appassionati di moto e di sport in generale. Nel pomeriggio si sono tenute, sempre in Piazza XX Settembre, le premiazioni dei vincitori alla presenza del Sindaco, Gabriele Iuliano e del Presidente del Consiglio Comunale di Roccadaspide, Vito Brenca che hanno espresso piena soddisfazione per aver accolto un evento sportivo di grande spessore e invitando gli organizzatori a ritornare e a riproporre eventi simili nel territorio che a Roccadaspide, Città dello Sport, di certo troveranno ancora piena accoglienza e collaborazione.