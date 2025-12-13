Roccadaspide, autoarticolato finisce fuori strada e rompe muro e guardrail. Intervento della Polizia Municipale

Un autoarticolato in transito sulla 166 degli Alburni, nei pressi di località Difesa di Roccadaspide, nella giornata di ieri, per cause riconducibili probabilmente ad una distrazione, è finito fuori strada e ha sfondato il guardrail e una parte del muro sito oltre il guardrail creando danni alle due strutture.

L’intervento della Polizia Municipale

Gli agenti della Polizia Municipale di Roccadaspide, l’assistente capo, M.llo Elvira D’Angelo e l’agente Antonio Di Filippo, in servizio di controllo ordinario su tutto il territorio, notata l’anomalia e il terriccio sull’asfalto, intuendo che fosse accaduto qualcosa, hanno approfondito il controllo rinvenendo il mezzo, con il conducente residente in un comune della Provincia, poco più avanti.

Fermato, l’uomo ha ammesso e riconosciuto di essere l’autore del sinistro e, accertato fosse rimasto illeso dall’impatto, è stato identificato come da prassi.

Il conducente dovrà provvedere al rimborso delle spese di ripristino del muretto e del guardrail che avverranno in accordo con gli organi di competenza della strada come l’Anas.