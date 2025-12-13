Roccadaspide, autoarticolato finisce fuori strada e rompe muro e guardrail. Intervento della Polizia Municipale

Il conducente chiamato a rimborsare le spese per il ripristino di muretto e guard rail

A cura di Alessandra Pazzanese
Incidente SS166

Un autoarticolato in transito sulla 166 degli Alburni, nei pressi di località Difesa di Roccadaspide, nella giornata di ieri, per cause riconducibili probabilmente ad una distrazione, è finito fuori strada e ha sfondato il guardrail e una parte del muro sito oltre il guardrail creando danni alle due strutture.

L’intervento della Polizia Municipale

Gli agenti della Polizia Municipale di Roccadaspide, l’assistente capo, M.llo Elvira D’Angelo e l’agente Antonio Di Filippo, in servizio di controllo ordinario su tutto il territorio, notata l’anomalia e il terriccio sull’asfalto, intuendo che fosse accaduto qualcosa, hanno approfondito il controllo rinvenendo il mezzo, con il conducente residente in un comune della Provincia, poco più avanti.

Fermato, l’uomo ha ammesso e riconosciuto di essere l’autore del sinistro e, accertato fosse rimasto illeso dall’impatto, è stato identificato come da prassi.

Il conducente dovrà provvedere al rimborso delle spese di ripristino del muretto e del guardrail che avverranno in accordo con gli organi di competenza della strada come l’Anas.

