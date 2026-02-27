Roccadaspide, aperto il secondo Ufficio di Prossimità: questa mattina il taglio del nastro

A Roccadaspide, grazie alla collaborazione con il Tribunale di Salerno e la Regione Campania, ha aperto e inaugurato, questa mattina, il secondo Ufficio di Prossimità del circondario presso la sede del Giudice di Pace di via Guglielmo Marconi 1. L’inaugurazione di questo presidio rientra nel progetto nazionale degli Uffici di Prossimità, promosso dal Ministero della Giustizia e realizzato attraverso la sottoscrizione di specifici Protocolli istituzionali tra Enti Locali, Tribunali e Regione Campania.

Il progetto

L’iniziativa è finanziata nell’ambito del Programma Operativo Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014–2020 e mira a rafforzare la presenza dei servizi di giustizia sui territori. L’Ufficio di Prossimità consentirà ai cittadini di accedere più facilmente ai servizi connessi alla volontaria giurisdizione, offrendo: attività di orientamento e informazione sugli istituti di protezione giuridica (tutele, curatele, amministrazioni di sostegno); distribuzione della modulistica in uso presso gli uffici giudiziari; supporto nella predisposizione dei ricorsi e nella verifica della documentazione per le pratiche di ADS; deposito dei ricorsi presso la Cancelleria del Tribunale, tramite Processo Civile Telematico; assistenza agli amministratori di sostegno nella compilazione dei rendiconti periodici e degli atti di straordinaria amministrazione, con relativo deposito telematico.

Più servizi per la comunità

Con l’apertura dell’Ufficio di Prossimità, il territorio compie un ulteriore passo verso una giustizia più accessibile, vicina e capace di offrire supporto concreto alle comunità locali, riducendo le distanze fra cittadini e uffici giudiziari. “Voglio esprimere grande soddisfazione e compiacimento, mia personale e di tutta l’Amministrazione Comunale, per L’attivazione di questo importante Ufficio, che avvicina sempre più la giustizia ai cittadini, in particolar modo a quelli che vivono nei territori delle aree interne e più svantaggiate. Un Ufficio che, gratuitamente, faciliterà e fornirà supporto per l’accesso alle pratiche di volontaria giurisdizione, come amministrazioni di sostegno, tutele, accettazioni e rinunce ereditarie etc., evitando cosi di doversi recare in Tribunale come è oggi necessario.

L’ufficio è destinato anche a fornire informazioni e orientamento alla cittadinanza rispetto ad atti che potranno essere indirizzati direttamente al giudice tutelare, come le richieste di autorizzazioni per minori o soggetti fragili, e per tutte le vicende di competenza della Volontaria Giurisdizione, che oggi sono appannaggio del Tribunale, ma che invece, con l’attivazione di questo presidio giudiziario, potranno essere svolti direttamente in loco. Si tratta di un ulteriore passo in avanti nel processo di semplificazione e avvicinamento di servizi essenziali ai cittadini, andando incontro in particolar modo alle persone che versano in condizioni di maggiore difficoltà, per favorire loro l’accesso alla piena tutela dei loro diritti” ha fatto sapere il Sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano.

Gli interventi

Presenti, all’inaugurazione, il Presidente della Provincia di Salerno F.F., Giovanni Guzzo, i funzionari e dirigenti del Tribunale di Salerno la dottoressa Caterina Anna Pellegrino, Giudice di Pace in servizio a Roccadaspide. La cerimonia di benedizione inaugurale è stata officiata dalla benedizione del Parroco di Roccadaspide, Don Gianluca Cariello. Ad intervenire anche il Vicesindaco di Roccadaspide, Presidente della Strategia Nazionale Aree Interne del Cilento, Girolamo Auricchio. Ai microfoni di InfoCilento il Sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano; la dottoressa Caterina Anna Pellegrino, Giudice di Pace e il Presidente F.F. della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo.