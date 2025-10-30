Roccadaspide, 8 milioni di euro per la rete fognaria di Fonte

Il Comune di Roccadaspide, in seguito ad una valida progettazione che mira anche al miglioramento e al potenziamento delle infrastrutture delle aree rurali e quindi delle contrade e delle frazioni, è risultato beneficiario di un importante finanziamento per la rete fognaria.

Ammonta ad 8.435.538,35 euro l’importo destinato alla rete fognaria; dopo il completamento dei lavori nella frazione di Fonte, gli interventi saranno effettuati a risalita verso la frazione di Tempalta e interesseranno anche le altre aree rurali.

La somma si aggiunge agli ulteriori 3.650.000,000 euro già finanziati per la frazione di Fonte e oggi in corso di aggiudica.

Si tratta di un progetto ambizioso che mira al collettamento di tutte le zone rurali di Roccadaspide.

Le dichiarazioni

“Il finanziamento, da parte della Regione Campania, per la realizzazione di vari lotti della Rete fognaria nelle contrade rurali, che si aggiunge al finanziamento già intervenuto per la contrada di Fonte, rappresenta un risultato importante che conferma, da un lato, la significativa e proficua attività di programmazione e di progettazione portata avanti dall’amministrazione comunale, insieme agli uffici tecnici e, dall’altro, la concreta attenzione e la sensibilità che la Regione Campania riserva alla nostra Città.

Risultati che sono il frutto di una sinergia e di un’azione politico-programmatica condivisa, in una comunione di intenti continua, che corre tra l’amministrazione comunale, gli uffici tecnici e la Regione Campania, nelle sue diverse articolazioni politiche e amministrative e che, naturalmente, rappresentano il risultato di una buona politica, che produce risultati importanti in favore dei nostri territori e dei nostri cittadini. Un ringraziamento doveroso va al Presidente De Luca e all’On.le Luca Cascone, per l’impegno e l’attenzione dimostrata” ha fatto sapere il Sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano.

“L’importante finanziamento ottenuto per la Rete fognaria delle nostre frazioni si inserisce in un ampio programma di crescita e sviluppo del territorio a 360 gradi, un programma che parte dal centro urbano e non trascura nessuna contrada: abbiamo ottenuto straordinari risultati per gli impianti sportivi, abbiamo dimostrato massima attenzione verso la Sanità locale, la realizzazione della RSA che presto sarà edificata a Roccadaspide ne è l’ennesima dimostrazione, a Fonte procedono i lavori per l’asilo nido e per la mensa scolastica e anche per la viabilità delle aree rurali abbiamo ottenuto risultati soddisfacenti – ha affermato il vicesindaco Girolamo Auricchio – ringraziando il Governatore De Luca e il Consigliere Cascone.

“L’Amministrazione Comunale di Roccadaspide, con il finanziamento della Rete fognaria ha raggiunto un importante obiettivo e, ancora una volta, ha dimostrato grande attenzione verso le frazioni con lo scopo di migliorarne la vivibilità e di garantire, ai cittadini, servizi sempre più efficienti nel rispetto e nella tutela dell’ambiente: la Rete fognaria che si andrà a realizzare risponderà, infatti, a precise normative europee sulla depurazione delle acque reflue. Siamo grati agli amministratori regionali per l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio, ringrazio il presidente De Luca e il consigliere Cascone per l’impegno profuso” ha affermato il Presidente del Consiglio Comunale, Ing. Vito Brenca.

Esulta, dunque, l’Amministrazione Comunale di Roccadaspide, mentre continua, in maniera incessante, il lavoro per il miglioramento e il potenziamento dell’intero territorio.