Roberto Fico a Salerno: rassicurazioni sullo Stadio Arechi. “Elezioni? Ne parlano i segretari di partito”

Salerno ha ospitato la prima uscita pubblica ufficiale del Presidente della Giunta regionale della Campania, Roberto Fico. L’occasione, di alto profilo istituzionale, è stata l’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale Amministrativo Regionale (Tar).

Stadio Arechi: il Presidente rassicura sui finanziamenti

Al centro del dibattito locale e regionale resta la questione del nuovo stadio Arechi, finito sotto i riflettori della cronaca per le recenti polemiche riguardanti la gestione dei fondi europei. Nonostante le nubi sollevate nelle scorse settimane, il Presidente Fico ha scelto la linea della fermezza e dell’ottimismo operativo, minimizzando i rischi di uno stallo burocratico o finanziario. In merito alle criticità sollevate, il Governatore ha dichiarato con decisione: «Non vedo grosse difficoltà», ribadendo a più riprese la fiducia nella positiva risoluzione della vicenda legata all’impianto sportivo salernitano.

Elezioni comunali e Campo Largo: la strategia del distacco

Sul fronte strettamente politico, l’attenzione si è spostata inevitabilmente sulla composizione delle alleanze in vista delle prossime elezioni comunali a Salerno. In un clima di forte tensione per la definizione degli equilibri interni alla coalizione, Fico ha optato per una strategia di netto distacco formale, evitando di entrare direttamente nelle dinamiche della competizione elettorale.

Il Presidente ha preferito non toccare i nervi scoperti del confronto politico, delegando ogni decisione e valutazione tattica alle strutture di partito. Interpellato sulla stabilità e sul futuro del cosiddetto Campo Largo, Fico ha chiarito la propria posizione: “Ne stanno parlando i segretari regionali delle forze politiche. E’ una cosa che delego a loro e alla loro discussione interna”. Una linea di condotta che, almeno in questa fase iniziale, tiene la figura del Governatore al riparo dalle turbolenze tipiche della definizione delle liste e delle leadership locali.