Politica

Roberto Fico a Salerno: rassicurazioni sullo Stadio Arechi. “Elezioni? Ne parlano i segretari di partito”

Prima uscita ufficiale a Salerno per il Presidente Roberto Fico: focus sul nuovo stadio Arechi e la posizione sulle elezioni comunali e il Campo Largo

Ernesto Rocco
Roberto Fico

Salerno ha ospitato la prima uscita pubblica ufficiale del Presidente della Giunta regionale della Campania, Roberto Fico. L’occasione, di alto profilo istituzionale, è stata l’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale Amministrativo Regionale (Tar).

Stadio Arechi: il Presidente rassicura sui finanziamenti

Al centro del dibattito locale e regionale resta la questione del nuovo stadio Arechi, finito sotto i riflettori della cronaca per le recenti polemiche riguardanti la gestione dei fondi europei. Nonostante le nubi sollevate nelle scorse settimane, il Presidente Fico ha scelto la linea della fermezza e dell’ottimismo operativo, minimizzando i rischi di uno stallo burocratico o finanziario. In merito alle criticità sollevate, il Governatore ha dichiarato con decisione: «Non vedo grosse difficoltà», ribadendo a più riprese la fiducia nella positiva risoluzione della vicenda legata all’impianto sportivo salernitano.

Elezioni comunali e Campo Largo: la strategia del distacco

Sul fronte strettamente politico, l’attenzione si è spostata inevitabilmente sulla composizione delle alleanze in vista delle prossime elezioni comunali a Salerno. In un clima di forte tensione per la definizione degli equilibri interni alla coalizione, Fico ha optato per una strategia di netto distacco formale, evitando di entrare direttamente nelle dinamiche della competizione elettorale.

Leggi anche:

Ecco cos’è il salario minimo introdotto in Campania dalla giunta Fico

Il Presidente ha preferito non toccare i nervi scoperti del confronto politico, delegando ogni decisione e valutazione tattica alle strutture di partito. Interpellato sulla stabilità e sul futuro del cosiddetto Campo Largo, Fico ha chiarito la propria posizione: “Ne stanno parlando i segretari regionali delle forze politiche. E’ una cosa che delego a loro e alla loro discussione interna”. Una linea di condotta che, almeno in questa fase iniziale, tiene la figura del Governatore al riparo dalle turbolenze tipiche della definizione delle liste e delle leadership locali.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Camerota

Weekend nel salernitano all’insegna della variabilità

Ecco come sarà il meteo questo weekend nel salernitano, tra nubi e schiarite e clima mite. Le previsioni

Luisa Sanfelice

Luisa Sanfelice: “l’eroina” involontaria che sfidò i Borbone tra amore e tradimento. Per anni visse nel castello di Agropoli

Dal castello di Agropoli al patibolo di Piazza Mercato: chi era Luisa Sanfelice, la nobildonna che divenne il simbolo del 1799 napoletano

Telemedicina

ASL Salerno, al via gli Ambulatori Virtuali di Comunità: la sanità di prossimità diventa digitale

L'ASL Salerno lancia gli Ambulatori Virtuali di Comunità: telemedicina e facilitatori digitali per televisite e piani terapeutici in 127 comuni

Ancel Keys Sanremo

Da Sanremo al Cilento: l’Ancel Keys e APF Valtellina uniscono l’Italia a CasaSanremo

L'IOC Ancel Keys protagonista a CasaSanremo 2026. Scopri come il gemellaggio con APF Valtellina sta costruendo un ponte educativo tra Nord e Sud all'insegna dell'eccellenza

Andrea Bellandi

“All’origine della pretesa cristiana” di Luigi Giussani: la presentazione a Salerno

Il libro, scritto dal fondatore del Movimento di Comunione e Liberazione, a quasi quarant’anni dalla sua prima edizione, torna in libreria

Eboli, Icatt

Da Sanremo a Eboli: il riscatto passa per i libri

Successo per il coinvolgimento dell'ICATT di Eboli a Casa Sanremo Writers. Scopri gli autori premiati dai giurati speciali del concorso letterario.

Salernitana: domani la prima di Cosmi in panchina, la probabile formazione anti Catania

Cosmi potrebbe proporre Golemic al centro della difesa e Capomaggio nuovamente a centrocampo

Pulizia

Eboli: truccano i voti al liceo, la preside li manda a pulire il cortile. “Lavori socialmente utili per rieducare”

Tre studenti di un liceo di Eboli sorpresi a falsificare voti e firme. La scuola sceglie la linea della rieducazione: saranno impegnati nella cura del verde

Carabinieri Scafati

Scafati, spari dopo la rissa nel bar: il Questore sospende la licenza per 15 giorni

Chiusura di 15 giorni per un bar del centro di Scafati: il provvedimento del Questore dopo la rissa del 4 gennaio finita a colpi di pistola

Padre Frangetti

Addio a Padre Modesto Fragetti, frate cappuccino originario di Postiglione: una vita dedicata alla fede e agli ultimi

Numerosi i messaggi di cordoglio e commozione diffusi dalla Valle del Sele e dagli Alburni

Cantiere Sassano

Caso Sassano: cantiere agricolo o deposito di fuochi d’artificio? Scoppia la protesta, il Comune smentisce

Cresce la tensione a Sassano per un cantiere in zona agricola. I cittadini temono un deposito di fuochi d'artificio, ma il Comune chiarisce: "Pratica archiviata, è solo un deposito agricolo"

Eboli, lapide Calò

Eboli, tentato furto alla lapide dell’eroe Carmine Calò: rabbia e indignazione tra i cittadini

I malviventi avrebbero tentato di forzare e portare via la struttura in bronzo, probabilmente con l’intento di rivenderne il materiale