Regione Campania, Cirielli: speranza per la nuova giunta

«Speranza per la nuova Giunta. É composta da persone di qualità tecnica o con esperienza politica. Abbiamo fiducia nella volontà del Presidente Fico di cambiare e speriamo che questa Giunta sia realmente quella della svolta. Non devono esserci ricatti di politicanti o di Partiti». Lo ha dichiarato l’On. Edmondo Cirielli, leader dell’opposizione in Regione Campania.

La situazione in Campania

«La Campania – osserva ancora il viceministro – è in una situazione disperata: sanità in ginocchio, trasporti allo sfascio, disoccupazione, disagio sociale e povertà, disastri ambientali e l’opposizione ha il dovere di avere speranza nel cambiamento. Su questo, come opposizione con senso delle istituzioni, vigileremo con attenzione e intransigenza. Per questo, da parte nostra, non mancheranno proposte costanti agli Assessori e al Presidente Fico».

«Porteremo dossier concreti e segnaleremo puntualmente i disastri ereditati in questi dieci anni, perché non possono essere nascosti né minimizzati. Non avremo pregiudizi politici, ma svolgeremo il nostro ruolo di opposizione con fermezza e senza sconti. Collaboreremo quando serve ai cittadini, ma denunceremo ogni scelta sbagliata dettata dal continuismo e legata a vecchie logiche – conclude – Vogliamo comunque essere ottimisti».