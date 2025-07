Reati ambientali: Campania maglia nera, Salerno al terzo posto. Rinaldi: “Napoli intervenga”

Il recente rapporto Ecomafie di Legambiente ha nuovamente sancito che la Regione Campania è al primo posto per reati ambientali. Colpisce, inoltre, l’incremento dei reati nella Provincia di Salerno che sale al terzo posto assoluto con 1321 reati penali annui. Ad intervenire è Giuseppe Rinaldi, sindaco di Montesano sulla Marcellana.

“Il presidente Vincenzo Napoli ci dica cosa può fare la Provincia”

“La situazione desta preoccupazione e richiama all’impegno di tutti compreso l’Ente Provincia di Salerno che, sin dalle sue linee statutarie (art. 8) che dalle competenze in materia assegnate, possiede e deve svolgere un ruolo di sorveglianza, contrasto e pianificazione sostenibile per lavorare, sull’intero e vasto territorio, alla riduzione di questo quadro ambientale sicuramente non incoraggiante.

Inutile ricordare, nessun riscontro mai nel merito, che aver avuto una Polizia Provinciale attiva sul territorio, tra le cui competenze rientravano anche quelle al contrasto dei reati ambientali, avrebbe sicuramente consentito un ulteriore presidio di legalità, di attenzione, di salvaguardia ambientale con tutte le altre Forze dell’Ordine il cui lavoro è pienamente riconosciuto e meritorio.

Attendiamo un intervento del Presidente Vincenzo Napoli per comprendere quale contributo, in sinergia con gli altri organismi, può offrire l’Ente Provincia”.