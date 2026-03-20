Rapina e sequestro di droga: quattro arresti nel salernitano

I Carabinieri di Pagani e della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno tratto in arresto in flagranza tre uomini, due 46enni e un 54enne, residenti nell’Agro Nocerino-Sarnese.

I fatti

I tre sono accusati di rapina aggravata ai danni di un cittadino, costretto con minacce a consegnare la propria auto di grossa cilindrata e un orologio di elevato valore. L’operazione dei Carabinieri rientra nei servizi di prevenzione e contrasto ai reati predatori nella zona.

Al momento, il procedimento pende in fase di indagini, mentre le forze dell’ordine continuano a raccogliere elementi per ricostruire l’intera dinamica dell’episodio.

Droga a Scafati: sequestrati oltre 3 kg di stupefacente

In data 13 marzo 2026, i Carabinieri di Scafati hanno arrestato in flagranza un 31enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Durante il controllo, i militari hanno sequestrato circa 2 chilogrammi di marijuana e circa 1,1 chilogrammi di hashish, oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente. La droga, destinata probabilmente allo spaccio locale, rappresenta un significativo colpo al mercato illecito della zona.

Il 31enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e le indagini proseguono per individuare eventuali complici o ulteriori canali di distribuzione.