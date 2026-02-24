Raid nella Piana del Sele, ancora furti tra aziende e abitazioni

Ancora paura e insicurezza nel territorio tra Albanella e Battipaglia, dove una serie di raid criminali si è registrato nel weekend. Dalle campagne di Matinella fino al rione collinare di Serroni Alto, l’ombra dei furti torna a perseguitare la comunità, tra colpi messi a segno e faccia a faccia sventati solo dalla prontezza delle vittime.

Il colpo all’azienda agricola in località Fravita

Il primo episodio si è consumato nelle prime ore di domenica mattina a Matinella, frazione di Albanella. Un gruppo di malviventi ha preso di mira un’azienda sita in località Fravita, agendo con una strategia pianificata e metodica. I ladri avrebbero lasciato il proprio veicolo a distanza di sicurezza per non attirare l’attenzione, avvicinandosi all’obiettivo a piedi.

Poi si sono introdotti nella proprietà portando con sé oltre una quindicina di taniche legate tra loro con una corda. L’obiettivo era chiaro: il carburante dei mezzi pesanti. Il piano è stato interrotto solo dal casuale arrivo di un dipendente, tornato in azienda per recuperare un oggetto dimenticato, mettendo in fuga i criminali.

Terrore a Serroni Alto: faccia a faccia con i ladri

Non meno preoccupante la situazione a Battipaglia, dove la zona di Serroni Alto è tornata al centro della cronaca per un tentativo di furto in abitazione che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Due uomini incappucciati hanno preso di mira una casa situata nei pressi di un edificio di recente costruzione, forzando inizialmente il cancelletto esterno.

Nel tentativo di accedere all’appartamento, i malviventi si sono arrampicati lungo la grondaia per raggiungere il balcone. A sventare l’intrusione è stata la reazione dei cani di casa, il cui abbaiare insistente ha spinto la proprietaria ad affacciarsi. La donna si è trovata improvvisamente faccia a faccia con i due individui. Solo le sue grida disperate, che hanno richiamato l’attenzione dell’intero vicinato, hanno indotto i ladri a desistere e a darsi alla fuga.

L’allarme sicurezza

Nei giorni scorsi diversi episodi sono stati segnalati anche ad Altavilla Silentina ed Eboli; qui, proprio nelle scorse ore, un uomo è stato fermato a bordo di un’auto rubata e denunciato per furto aggravato.