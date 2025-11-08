Centenario della fisica quantistica: studiosi si confrontano ad Agropoli

Appuntamento il 12 novembre 2025, dalle ore 9:00 alle 12:30, presso l’Auditorium del Liceo Alfonso Gatto di Agropoli

Liceo Gatto

L’Associazione Cilento Domani Arte e Cultura Mediterranea APS promuove un importante appuntamento culturale e scientifico in occasione del centenario della fisica quantistica.

Il 12 novembre 2025, dalle ore 9 alle 12:30, presso l’Auditorium del Liceo Alfonso Gatto di Agropoli, si terrà il convegno di studi Quantum nel Cilento 2025, inserito nel contesto dell’International Year of Quantum Science and Technology e del Festival Scientia.

Il programma

La giornata sarà aperta dai saluti istituzionali della dirigente del Liceo Alfonso Gatto, Anna Vassallo, del vicepresidente di Cilento Domani Giovanni Pico, del sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi, del presidente BCC Magna Grecia Lucio Alfieri e del presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Giuseppe Coccorullo. A moderare gli interventi saranno le giornaliste Raffaella Giaccio e la presidente dell’Associazione Scienza e Scuola Ernesta De Masi.

Il programma vede la partecipazione di studiosi ed esperti provenienti dal mondo accademico e della ricerca scientifica. Gustavo Avitabile, già docente della Federico II, approfondirà le relazioni tra chimica e meccanica quantistica, mentre Angela Gargano dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare discuterà il ruolo fondante della fisica di base in ambito medico, dal nucleo atomico alle sue applicazioni. Davide Massarotti, dell’Università Federico II, orienterà invece l’attenzione dal micro al nano, con riferimento all’elettronica avanzata e ai dispositivi quantistici.

Agropoli, al Liceo Gatto la IV edizione del Festival Scientia: tavola aperta su “Quantum Cilento”

Le attività

Seguirà una tavola aperta con il contributo di Emilio Balzano, Francesca De Risi, Roberto Di Capua, Rodolfo Figari, Pietro Picciali e Arturo Tagliacozzo, sempre dell’Università Federico II. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, è previsto un laboratorio dedicato agli studenti, a cura di Francesca De Risi, Roberto Di Capua, Pietro Piccialli ed Enzo Favale, con esperienze sulle costanti fisiche, sul rumore termico e sulla trasmissione digitale tramite cavo e fibra ottica.

Quantum nel Cilento 2025 si propone come un ponte tra divulgazione e alta formazione, con l’obiettivo di avvicinare giovani e cittadini alle frontiere della fisica contemporanea e di rendere il territorio protagonista di un dialogo scientifico di respiro internazionale.

