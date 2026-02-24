Pusher a domicilio: due arresti nel salernitano

Lo scorso 23 febbraio a Positano, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all’arresto di Christian Tommasino e Rosa Vittorio indagati per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli”.

Le accuse

Gli stessi, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, avrebbero effettuato due consegne di sostanza stupefacente del tipo cocaina presso altrettante abitazioni del luogo.

Inoltre a seguito di perquisizione sono stati trovati in possesso della somma in contanti di 1.320,00 euro nonché di attrezzi atti allo scasso.