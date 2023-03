Punti nascita, Vietri (FdI) accusa: «De Luca? Un bugiardo di professione»

“Chi rappresenta una istituzione dovrebbe utilizzare un linguaggio consono al ruolo che ricopre. Ma De Luca, ancora una volta, dimostra di non conoscere né l’educazione né il rispetto verso chi, come lui, rappresenta il popolo campano. La mia solidarietà ad Antonio Iannone per le offese ricevute”. Così la deputata di FdI Imma Vietri replica al governatore della Campania sulla chiusura dei punti nascita.

Punti nascita, il pensiero di Imma Vietri

“La Regione Campania, il 4 gennaio scorso, ha inviato volutamente, in maniera impropria, una lettera al Ministero della Salute non seguendo il protocollo per richiedere la proroga per i Punti Nascita. Tra l’altro – ricorda la deputata di Fratelli d’Italia – il parere fornito dal Comitato Percorso Nascita nazionale, rimane un parere consultivo. Pertanto, rimane in capo alla Regione la scelta di mantenere in attività un Punto Nascita che non raggiunge il volume minimo previsto dalla normativa vigente. Lo evidenzia lo stesso De Luca quando dice che la Regione Campania, pur non avendo avuto il parere favorevole alla richiesta in deroga dal Ministero, nel 2018 e nel 2019, ha mantenuto comunque aperti i punti nascita di Piedimonte Matese (Caserta), Sapri e Polla (Salerno) per più di tre anni“.

Le accuse

E conclude: “Insomma, De Luca non solo non ha eseguito volutamente la procedura prevista, ma mente sul fatto che è il Ministero della Salute a decidere, quando, invece, può esprimere soltanto un parere. E’ diventato ormai un bugiardo politico di professione, ma questo i cittadini ormai lo hanno capito fin troppo bene”.