“Sindaci pellegrini a Roma”: la risposta di Lucia Vuolo a Vincenzo De Luca per il punto nascite di Sapri

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sembra non cambiare atteggiamento e continuare a mostrare poco rispetto per le istituzioni. Tuttavia, l’europarlamentare di Forza Italia, Lucia Vuolo, non ha esitato a rispondere al Governatore per le sue provocazioni.

Il dibattito a Roccagloriosa

Durante un incontro e dibattito a Roccagloriosa sul punto nascite di Sapri, De Luca aveva suggerito ai sindaci presenti di recarsi al Ministero della Salute a Roma come “sindaci pellegrini” per evitare la chiusura dei punti nascita. Ma Vuolo ha preso la parola e ha replicato con fermezza: “Sindaci pellegrini a Roma? Aggiungete anche un posto per me e che venga anche De Luca.”

La questione sui punti nascita

L’europarlamentare ha poi ricordato l’impegno di De Luca nella lotta alla desertificazione del Cilento e del Vallo di Diano, e ha sottolineato l’importanza di affrontare il problema della chiusura dei punti nascita di Sapri davanti al Ministro Orazio Schillaci. Inoltre, ha evidenziato come la Campania sia una questione seria e che il “chiacchiericcio” non sia accettabile.

“Con le battute, si fa ridere sul palco di un teatro e non chiudendo le porte ai Sindaci che chiedono aiuto”, ha concluso l’europarlamentare.

È importante sottolineare che la chiusura dei punti nascita non riguarda solo una questione di comodità per le madri in procinto di partorire, ma ha conseguenze più ampie sulla salute delle donne e dei neonati, sulla loro sicurezza e sulla qualità dell’assistenza medica. Inoltre, il problema della desertificazione del territorio è una questione cruciale per la sopravvivenza di molte comunità locali.

In ogni caso, è positivo vedere che c’è una figura politica come Lucia Vuolo che non esita a prendere posizione e a fare sentire la sua voce su questioni importanti per il benessere della popolazione della Campania. Ci auguriamo che ci siano altri politici che seguano il suo esempio e che lavorino per migliorare la situazione della regione.