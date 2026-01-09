Provinciali, Piero De Luca: “Importante consolidare la guida del centrosinistra”

Gli amministratori della provincia di Salerno sono chiamati al voto, il prossimo 11 gennaio, per il rinnovo del consiglio provinciale di Palazzo Sant’Agostino. Sono tanti i sindaci impegnati per le provinciali che vedranno alle urne solo primi cittadini e consiglieri, in base alla legge Delrio.

La squadra del Pd

Pronta la squadra del Partito Democratico, che vede in prima linea: Giuseppe Alfano, Silvana Bove, Fernanda Carola, Carmen Casuccio, Giovanni De Simone, Annerita Ferrara, Vincenza Forcellino, Giovanni Guzzo, Giuseppe Lanzara, Massimo Loviso, Salvatore Luongo, Giorgio Marchese, Francesco Morra, Roberto Mutalipassi, Pina Polichetti ed Elena Sorgente.

Questa mattina, presso la sede PD Salerno, il Segretario Provinciale Enzo Luciano ed il Segretario Regionale Piero De Luca hanno incontrato le candidate ed i candidati della lista in vista delle elezioni. L’occasione per fare il punto della situazione, sottolineare i tanti progetti su cui è necessario continuare ad investire e per cui risulta fondamentale “consolidare la guida del centro sinistra in provincia”.