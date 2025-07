Protezione Civile, pioggia di fondi per i comuni salernitani

Con il Decreto Dirigenziale n.452 del 29/07/2025 sono state ufficialmente pubblicate le graduatorie definitive relative all’Avviso Pubblico denominato “Pianificazione di Protezione Civile su scala Provinciale/Città Metropolitana, Intercomunale di Contesto Territoriale, Comunale“. Questo provvedimento garantirà l’implementazione di misure di sicurezza e prevenzione sul territorio regionale.

Obblighi per i comuni beneficiari: integrazioni documentali inderogabili

Il Decreto Dirigenziale specifica chiaramente che i beneficiari delle risorse sono tenuti a trasmettere alla Regione Campania le integrazioni documentali richieste.

L’invio deve avvenire tramite PEC all’indirizzo dg.501800@pec.regione.campania.it.

Gestione associata delle istanze: il ruolo del comune capofila

Per i Comuni che hanno presentato istanza in forma associata, le procedure prevedono una modalità specifica per la trasmissione delle integrazioni. Questi enti sono tenuti a consegnare la documentazione richiesta al Comune individuato quale capofila. Sarà quest’ultimo a curare l’acquisizione della documentazione predisposta dai Comuni associati e ad assicurare la trasmissione unitaria alla Regione Campania, in un’unica soluzione, sempre tramite PEC.

Elenco dei comuni e gli importi assegnati

Di seguito l’elenco dei comuni che beneficeranno delle risorse, con gli importi assegnati per la pianificazione di protezione civile: