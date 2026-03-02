Prossimità e sostegno: il Comune di Salvitelle accelera sui servizi ai cittadini

In un momento di transizione delicata per il tessuto sociale locale, l’Amministrazione comunale di Salvitella ha scelto di rispondere con delle iniziative per i residenti. In seguito alla chiusura dell’ultima attività commerciale presente sul territorio, l’Ente ha ribadito la propria vicinanza alla comunità, strutturando un piano di interventi mirati a ridurre l’isolamento e a garantire i beni di prima necessità. L’impegno principale è rivolto alla tutela delle fasce più fragili, con un’attenzione particolare verso le persone anziane e i cittadini con difficoltà di spostamento.

Trasporti e mobilità: le soluzioni per i collegamenti

Per ovviare alla carenza di punti vendita diretti, il Comune ha messo a disposizione strumenti concreti per la mobilità. Sono stati attivati servizi di collegamento con i comuni limitrofi, pensati per permettere ai residenti di raggiungere agevolmente le attività commerciali e i servizi essenziali fuori dai confini comunali. Inoltre, l’Amministrazione ha previsto l’utilizzo dello scuolabus comunale gratuito su richiesta degli interessati, un servizio che verrà erogato compatibilmente con le esigenze organizzative e i carichi di lavoro del personale.

Il potenziamento dell’assistenza con il Piano di Zona S10

La strategia di supporto non si limita alla sola mobilità, ma punta a un rafforzamento strutturale della rete sociale. Grazie alla sinergia con il Piano di Zona S10, il Comune sta implementando i servizi di assistenza e prossimità, con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno. Gli uffici comunali restano il punto di riferimento primario per l’ascolto delle esigenze: l’Amministrazione ha infatti rivolto un appello diretto alla cittadinanza, invitando “chiunque si trovi in difficoltà” a contattare direttamente gli uffici comunali per ricevere supporto.

Nuove iniziative in arrivo

Il piano d’emergenza messo in atto in questi giorni rappresenta solo il primo passo di una strategia più ampia, evidenziano da palazzo di città. L’Ente ha confermato che nei prossimi giorni saranno comunicate ulteriori iniziative volte a potenziare ulteriormente il welfare locale e la qualità della vita dei residenti. L’obiettivo dichiarato resta quello di trasformare una criticità oggettiva, come la scomparsa del commercio di vicinato, in un’occasione per riscoprire il valore della solidarietà istituzionale e della coesione territoriale.