Proposta di matrimonio subacquea: un “Sì” indimenticabile nei fondali di Agropoli

Un momento di pura emozione nei suggestivi fondali della Baia del Saùco, il cosiddetto e “Vallone”, una delle calette più affascinanti di Agropoli. Pasquale Abbruzzese, presidente della cooperativa Poseidon Agropoli, società specializzata nel salvamento in mare, ha scelto un approccio innovativo e profondamente romantico per chiedere la mano della sua compagna, Jessica Gervasio.

L’Immersione che ha Cambiato una Vita

Ciò che sembrava una semplice escursione subacquea si è trasformata in un ricordo indelebile per la coppia. Muniti di maschera e bombole, Pasquale e Jessica si sono immersi nelle acque cristalline. Sott’acqua, ad attendere Jessica, c’era il suo compagno con un cartello impermeabile recante la domanda cruciale: “Mi vuoi sposare?”. La risposta, in un turbinio di bolle e abbracci, è stata un convinto e emozionato “sì”.

Amore per il Mare e per la Vita Condivisa

L’episodio ha rapidamente catturato l’attenzione di amici e colleghi, diventando virale e raccogliendo numerosi messaggi di auguri e applausi. La storia di Pasquale e Jessica si configura come una promessa d’amore nata e sigillata nelle profondità marine, simbolo della bellezza del Cilento e delle sue acque.