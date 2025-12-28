Promozione: si chiude il 2025 di Agropoli, Calpazio e Poseidon

Le tre squadre cilentane chiudono l’anno solare con morali nettamente differenti. Agropoli e Poseidon, rispettivamente al terzo e quarto posto, sono in piena zona playoff.

Il 2025 delle cilentane

I delfini, con 30 punti in 15 partite, sono l’unica squadra imbattuta in campionato e pagano i cinque punti di penalizzazione, senza i quali sarebbero al secondo posto a soli due punti dal Campagna capolista, i ragazzi di Turco hanno inoltre chiuso l’anno con due roboanti vittorie contro Pompei Soccer e Rocchese segnando in entrambe cinque gol, i biancoazzurri puntano fortemente a tornare in Eccellenza; la Poseidon ha ottenuto invece 29 punti nelle prime 15 partite stagionali e può sognare a sopresa un posto nei playoff, ha vinto quattro delle ultime cinque partite del 2025 e pur essendo una neopromossa sta conducendo un’ottima stagione.

Non si può dire lo stesso dell’altra formazione capaccese: la Calpazio, dopo aver racimolato soltanto 10 punti in 15 partite, rischia la seconda retrocessione consecutiva dopo quella dello scorso anno dall’Eccellenza: ha chiuso l’anno con otto sconfitte consecutive, si trova al terzultimo posto, poco sopra il penultimo, che vorrebbe dire retrocessione diretta e il primo posto fuori dalla zona playout occupato dal Victoria Marra dista ben 8 punti.

L’ultima partita del 2025, con la netta vittoria nel derby per 3-0 della Poseidon sulla Calpazio è l’immagine del momento di forma delle due squadre.

L’inizio del nuovo anno

Il 2026 inizierà con la fine del girone d’andata e per le tre squadre cilentane saranno scontri diretti fondamentali per il proseguimento della stagione: l’Agropoli riceverà in casa il Città di Pagani, per centrare l’ottava vittoria casalinga stagionale, la Poseidon andrà a giocare a Campagna sul campo della prima della classe, un test importante per gli uomini di Voza, per la Calpazio ci sarà una sfida pressoché decisiva al “Vaudano” contro il Palomonte ultimo in classifica a 4 punti, i ragazzi di Cerrato hanno l’obbligo di centrare la vittoria per cambiare le sorti di una stagione fin qui disastrosa.