Promozione: roboante Agropoli a Faiano

L’Agropoli vince e si impone allo stadio “23 Giugno 1978” con un netto parziale di 1-5 contro il Pontecagnano Faiano: una risposta importante dopo la sconfitta interna di mercoledì.
La cronaca
Dopo un avvio coraggioso del Faiano, i delfini trovano al nono minuto il gol del vantaggio con D’Avella che conclude in rete dopo un assist meraviglioso di Tedesco e torna al gol 104 giorni dopo l’ultima volta. Il raddoppio biancazzurro arriva appena dieci minuti dopo con un altro assist magistrale di Tedesco: il capitano disegna il cross per De Luise che di testa spinge in porta la rete dello 0-2.
Al 35′ rischia di cambiare la partita quando l’arbitro fischia un calcio di rigore per il Faiano dopo un fallo di mano di Montemarani, ma per fortuna dell’Agropoli i padroni di casa sprecano il penalty: Lesta ipnotizza Strianese e para il rigore del centravanti biancoverde. Nel secondo tempo l’Agropoli chiude la pratica con due gol nei primi dieci minuti, prima con De Luise che accoglie con la testa un altro assist al bacio di Tedesco, poi è lo stesso capitano biancoazzurro a segnare un gol meraviglioso a giro all’incrocio dei pali per fissare il passivo sullo 0-4.
Al 67′ De Luise si ripete ancora e trova sempre con la testa il gol dello 0-5 che vale la sua prima tripletta in maglia Agropoli.
Nel finale, con una reazione d’orgoglio, arriva anche la rete della bandiera del Faiano con Pellegrino il quale trova il gol dell’ex con una conclusione mancina dalla trequarti che beffa l’incolpevole Lesta. A Faiano finisce 1-5 per l’Agropoli.
La classifica
L’Agropoli continua la sua corsa ai playoff, ritrovando il terzo posto dopo il pari per 1-1 del Città di Pontecagnano in casa del Gragnano, tenendo il passo dell’Atletico San Gregorio, vittorioso in casa con la Calpazio e si mette ora a distanza di tre punti dal secondo posto occupato dall’Atletico Pagani, che nella giornata di domani affronterà il Victoria Marra in casa.