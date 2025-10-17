Promozione: Mister Turco presenta la sfida al Città di Gragnano

In vista della prossima sfida di campionato contro il Città di Gragnano, Mister Turco ha presentato l’incontro con determinazione e consapevolezza.

L’obiettivo è chiaro: tornare a conquistare i tre punti.

Le dichiarazioni

“Affronteremo una squadra tosta – ha dichiarato l’allenatore – con qualità e giocatori di categoria. Sappiamo che contro di noi tutti vogliono fare la partita della vita, ma noi dobbiamo pensare solo a continuare il nostro percorso.”

La sfida

Una sfida quindi tutt’altro che semplice, ma che il gruppo affronterà con il giusto spirito. A dare ulteriore linfa alla rosa, sono arrivati in settimana due nuovi innesti che vanno a rinforzare l’organico a disposizione del mister.

“Ringrazio la società per questo ulteriore sforzo – ha aggiunto Turco – ne avevamo bisogno. Sono due giocatori che sicuramente saranno utilissimi per raggiungere i nostri obiettivi.”

Concentrati, motivati e rafforzati: il gruppo è pronto ad affrontare la prossima battaglia con lo sguardo puntato sulla vittoria.