Promozione: l’Agropoli riparte da Montoro

Lo scorso sabato l’Agropoli ha subito una sconfitta pesantissima contro lo Sporting Pontecagnano, per cui questo weekend la voglia di riscatto è a livelli altissimi. Oltre alle questioni d’orgoglio, i delfini non possono più permettersi ulteriori passi falsi vista una classifica che inizia ad essere pericolosa: il Pompei, che occupa il sesto posto ovvero il primo fuori dalla zona playoff, dista soltanto tre punti. C’è da aumentare questo distacco per la squadra di Turco, poiché mancare l’appuntamento con il playoff sarebbe catastrofico, viste le premesse di inizio stagione.

La sfida

I biancoazzurri affrontano questo sabato una squadra sull’orlo del baratro e quasi certa della retrocessione: il Virtus Montoro è ultimo, ha 9 punti in classifica e ha vinto soltanto una partita da inizio stagione. L’Agropoli ha tutti i favori del pronostico ma occhio a sottovalutare i giallorossi, anche viste le ultime due sconfitte arrivate proprio contro due squadre in lotta per salvarsi: Centro Storico Salerno e Sporting Pontecagnano.

Le parole di mister Turco

Dopo il silenzio stampa di sabato, tornato a parlare ai microfoni di InfoCilento l’allenatore dell’Agropoli Carmine Turco: “Ci siamo vergognati della partita di sabato scorso, non è questa l’Agropoli. L’Agropoli non deve più ripetere atteggiamenti di questo tipo, altrimenti si mette a rischio tutta l’annata, ma archiviamo questa partita ed andiamo a Montoro cercando di cogliere i tre punti.”

Diretta su InfoCilento

Lo stesso mister Turco è ormai argomento di forte critica nella tifoseria biancoazzurra, la quale da diverse settimane ne chiede l’esonero, l’allenatore ha risposto anche su questo: “Non mi sento in discussione, ma sono consapevole che i risultati devono essere migliori.” L’appuntamento per Virtus Montoro-Agropoli è fissato a sabato alle ore 14.30 su tutti i canali InfoCilento.