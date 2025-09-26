Promozione, Girone D: è già tempo di big match

La terza giornata del campionato di Promozione Girone D propone un confronto al vertice che promette scintille: Atletico Pagani e Città di Campagna, entrambe a punteggio pieno dopo due turni, si sfideranno in un match che potrebbe indicare la vera antagonista dell’Agropoli per la corsa al primato.

I Delfini

I delfini, dal canto loro, saranno impegnati sabato in trasferta sul campo del Palomonte. Dopo il successo nel sentito derby contro la Poseidon, l’Agropoli cercherà continuità e conferme per mantenere la vetta. Il Palomonte, invece, è ancora a caccia dei primi tre punti stagionali e punta a sorprendere i favoriti, provando a mettere a segno un vero e proprio sgambetto.

La Calpazio

Per la Calpazio invece trasferta sul campo del Città di Gragnano, con entrambe le squadre appaiate a tre punti in classifica.

Infine il fanalino di coda Poseidon ospiterà la Rocchese, in una partita che già ha il sapore di scontro salvezza, con le due compagini appaiate a quota 0 punti in classifica.

Una giornata, dunque, che potrebbe già dare importanti indicazioni sulle gerarchie del girone.