Progetto Monti Alburni, Vesole e Rupi del Calore, positivo il bilancio del lungo weekend alla scoperta delle bellezze di quattro borghi del Cilento

Sono stati giorni meravigliosi e lunghi quelli vissuti dai visitatori che hanno deciso di sfruttare tutte le opportunità offerte e proposte dal progetto “Monti Alburni, Vesole e Rupi del Calore – Esperienze Autentiche nel Cilento Interno” che, con “Trame di Borghi e Montagne” continua ad accompagnare tante persone alla scoperta di suggestivi borghi del Cilento.

Il progetto ha unito sei comuni ossia Roccadaspide, ente capofila, Trentinara, Felitto, Controne, Magliano Vetere e Monteforte Cilento.

Sostenuta dalla Regione Campania, nell’Ambito del Piano Strategico Cultura e Turismo 2025, grazie all’Accordo per la Coesione finanziato con delibera Cipess N. 70/2024 – Area Tematica 06 Cultura.

Gli ultimi giorni sono stati particolarmente intensi: il viaggio nei borghi ha fatto tappa sulla famosa Terrazza del Cilento, ossia a Trentinara, paese di chiesa, tradizioni, leggende e di “Vie dell’Amore”, ma anche di piatti della tradizioni e bontà. Magliano Vetere e Monteforte Cilento, successivamente, hanno accolto i visitatori nei loro luoghi più belli e dinanzi a monumenti e chiese storiche e al cospetto di vere e proprie maestre dello “Scazzatiello Maglianese” i partecipanti hanno potuto conoscere la storia di Magliano, paese di Santi, frazioni e tradizioni dove non è mancata la visita al Museo Paleontologico, scrigno di tesori millenari.

A Monteforte Cilento la bellezza di un paesaggio tutto da esplorare è stata arricchita da piatti tipici, taralli preparati dai mastri fornai con ricette antiche, fichi del Cilento che del Comune sono un fiore all’occhiello e tanto altro.

E per finire non poteva mancare una domenica trascorsa a Controne per immergersi nel clima festoso della 41esima edizione della “Sagra del Fagiolo” alla scoperta di posti storici, accompagnati da guide d’eccezione, e avvolti da sapori tipici senza saltare una tappa ai frantoi con la degustazione dell’olio extravergine d’oliva appena molito.

Magistrale l’organizzazione di My Fair Italian Emotional Way s.r.l. che ha garantito un’offerta turistica integrata, sostenibile e identitaria costruita attorno ad itinerari tematici, ad eventi culturali e musicali, ai laboratori del gusto, alle narrazioni partecipate e ai momenti d’incontro con le comunità locali.

Un progetto che fino alla fine di dicembre regalerà a quanti vorranno prenderne parte, rivolgendosi alla società promotrice o scrivendo tramite le pagine social “Monti Alburni, Vesole e Rupi del Calore”, emozioni e scoperte uniche.

Il prossimo appuntamento sarà a Felitto il 22 e il 23 dicembre attraverso le bellezze di un borgo cilentano vestito a festa per il Natale.